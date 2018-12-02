إصابة عامل ورأس ماشية فى حريق بحوش بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية عزبة يعقوب دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مما نتج عنه إصابة مالك الحوش بحروق سطحية بالجبهة وتم نقله للمستشفى المركزى.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز البلينا، ونتج عن الحريق وإصابة رأس ماشية وإصابة أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، نشوب الحريق بحوش ملك "صليب ش ب ج" 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الحوش بحروق سطحية بالجبهه، وتم نقله للمستشفى المركزى أثناء مشاركته فى إخماد الحريق، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدى. مضيفًا بإصابة رأس ماشية واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بالبلينا لاتخاذ اللازم وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.