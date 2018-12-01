video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يلتقى غدا وزير الاتصالات ويرأس وفدا لزيارة القرية الذكية

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:50 م
وزير الأوقاف يلتقى غدا وزير الاتصالات ويرأس وفدا لزيارة القرية الذكية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
يلتقي غدا الأحد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي الكامل ، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى الأعمال المشتركة بين الوزارتين في مجال تحول ملف الأوقاف وجميع أنواع التعاملات للنظام الإلكتروني ، إضافة إلى مناقشة ملف تطبيق الآذان الموحد بمساعدة فنية من وزارة الاتصالات .
 
وتنظم وزارة الاتصالات جولة ميدانية بالقرية الذكية لنحو أربعين إماما وواعظة من أئمة واعظات الأوقاف بصحبة وزيري الأوقاف والاتصالات للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال كلون من التثقيف الذي لا غني عنه لأحد في عالم اليوم ، ولا سيما الأئمة والواعظات للانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف" تدعو موظفيها لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أعلى مستويات النجاح

وزاره الاوقاف

وزير الاتصالات

القرية الذكية




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة