وزير الأوقاف يلتقى غدا وزير الاتصالات ويرأس وفدا لزيارة القرية الذكية

كتب إسماعيل رفعت

يلتقي غدا الأحد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي الكامل ، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى الأعمال المشتركة بين الوزارتين في مجال تحول ملف الأوقاف وجميع أنواع التعاملات للنظام الإلكتروني ، إضافة إلى مناقشة ملف تطبيق الآذان الموحد بمساعدة فنية من وزارة الاتصالات .

وتنظم وزارة الاتصالات جولة ميدانية بالقرية الذكية لنحو أربعين إماما وواعظة من أئمة واعظات الأوقاف بصحبة وزيري الأوقاف والاتصالات للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال كلون من التثقيف الذي لا غني عنه لأحد في عالم اليوم ، ولا سيما الأئمة والواعظات للانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.