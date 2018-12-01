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وزيرة التخطيط: معدل الزيادة السنوية فى المواليد يصل 2.5 مليون نسمة سنويا

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:52 ص
وزيرة التخطيط: معدل الزيادة السنوية فى المواليد يصل 2.5 مليون نسمة سنويا هالة السعيد وزيرة التخطيط
أسماء أمين
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لـ"الأهرام الاقتصادى"، بعنوان "الاقتصاد المصرى من التعافي إلى الانطلاق"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، إن معدل النمو السكانى فى اتجاه صعودى بحيث تزيد معدل المواليد 2.5 مليون نسمة سنويا مما يعادل حجم دولة أخرى، لافتة إلى أن هذه الزيادة تقلل نصيب الفرد من التعليم والصحة.

وأوضحت هالة السعيد في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى، أن الدولة وضعت خطة فى عام 2016 لتحقيق التنمية الاقتصادية ووضع برنامج إصلاح اقتصادى وطنى وتطبيق تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم مع مراعاة محدودى الدخل.

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