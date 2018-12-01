معسكر لجوالة "تربية الغردقة" بالغابة الشجرية لرفع الوعى المائى

كتب- أحمد حسن

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن الغابة الشجرية بالشركة، استقبلت عشيرة الجوالة بكلية التربية بالغردقة، حيث تم إقامة معسكر بالغابة الشجرية بالغردقة بالتنسيق مع الجمعية الإقليمية لفتيان الكشافة.

وأوضح أنه على هامش المعسكر تم تعريف الطلاب بالدور الحيوى للغابة الشجرية التى تستوعب أكثر من 16 ألف م3/ يوم من مياه الصرف المعالج، لتحقيق الاستفادة الآمنة من مياه الصرف التى يجرى معالجتها لتستخدم في رى الغابات.

وقال المهندس يحيى صديق: "تهدف إقامة هذه المعسكرات، وزيارات المحطات، إلى التوعية بالدور الحيوى لهذه المرافق في خدمة المجتمع، والمساهمة فى رفع الوعى المائى والبيئى لدى المواطنين".