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مطار القاهرة يشهد انطلاق 203 رحلة طيران داخلية ودولية وتجارية

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:18 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 203 رحلة طيران داخلية ودولية وتجارية مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت انطلاق 203 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران 121 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم السبت انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 
 

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