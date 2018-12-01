محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "فى حب متحدى الإعاقة" لدعم ذوى القدرات الخاصة

اﻹسكندرية - جاكلين منير

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ اﻹسكندرية، مساء اليوم، فى ملتقى الإسكندرية الدولى لفنون متحدى الإعاقة تحت شعار "فنان من يومي" الخاصة بمواهب ذوى القدرات الخاصة، بمكتبة الإسكندرية، والتى تقيمها مؤسسة وسيلة الخير بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور العميد عادل عونى نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء طارق سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة وسيلة الخير، وأعضاء مجلس النواب، وقناصل الدول الأجنبية.

وفى بداية كلمته؛ رحب المحافظ بأبنائه من ذوى القدرات الخاصة معربا عن سعادته بحضور هذا الملتقى الذى يمد الجميع بطاقة إيجابية. وقال إننا اليوم جئنا لنطلق سويا مبادرة "الإسكندرية فى حب متحدى الإعاقة" لدعم ذوى القدرات الخاصة، والتى تأتى تأييدا وإيمانا بفكر الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعلان عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحى الحياة المختلفة ودمجهم مع أبناء الوطن فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ودورنا هو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع كل فرد منهم وفقا لقدراته الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية، مؤكدًا ضرورة أن تتكاتف جميع الهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتسهيل تعاملاتهم وإدماجهم.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة وسيلة الخير على جهدها المبذول لصالح ذوى القدرات الخاصة والمساعدة على دمجهم فى المجتمع و على تنظيمها لهذا الحدث اليوم. وأكد أن الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة وهى رائدة فى الاهتمام بهم بل وأصبحت مدينة صديقة لهم. وأشار أن المحافظة ساعدت أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بإطلاق عدة مبادرات وإجراءات لتوفير حياة أفضل لمتحدى الإعاقة وإشراكهم فى الحياة الطبيعية للمجتمع.

وأوضح قنصوة، أن من بين تلك المبادرات والإجراءات، هي؛ مشاركة ذوى القدرات الخاصة فى العيد القومى للإسكندرية حيث تم عمل كرنفال فنى بالكورنيش لمتحدى الاعاقة. وكذلك توزيع موتوسيكلات عليهم لمساعدتهم على الحركة وتسهيل انتقالاتهم للذهاب إلى أعمالهم وزيادة إدماجهم فى المجتمع. وتنفيذ منحدرات بطول الكورنيش من المندرة حتى رأس التين ليتمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من عبور الطريق بأمان. أيضا راعت الهيئة العامة للنقل والركاب فى وسائل المواصلات الجديدة خاصة الاتوبيس سهولة صعود و هبوط ذوى الاحتياجات الخاصة. كذلك تم تخصيص فصول ببعض المدارس للأطفال ذوى القدرات الخاصة لدمجهم مع إخوانهم حتى لا يشعروا أن هناك فرق بينهم وبين الاخرين. كما انه يوجد مركز للتأهيل على مستوى عالى فى بشاير الخير 1 بغيط العنب مجهز بأحدث التكنولوحيا و به المدربين المؤهلين لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أن ذوى القدرات الخاصة شاركوا فى ماراثون تمت إقامته خلال الأيام الماضية لصالح مبادرة 100 مليون صحة" على الكورنيش وتم تكريمهم على مشاركتهم.

وأضاف قنصوة، أن محافظة الإسكندرية بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة حيث تم إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة "ادمجونا" فى عام 2013 لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع زملائهم. و فى عام 2017 تم اطلاق مبادرة "نحن قادرون" بهدف تدريب و تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع، وأيضا مبادرة "أنا إنسان" من أجل توعية المجتمع بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

وخلال الملتقى؛ شارك المحافظ فى توزيع الشهادات والدروع على المتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومدربيهم.

هذا وتم تقديم عروض كورال غنائية وفنية من قبل الأطفال المشاركين.

من الجدير بالذكر أن العالم يحتفل فى الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة. ويهدف اليوم الذى بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1992 إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم فى كافة أنحاء العالم.