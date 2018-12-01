صور .. رؤساء مجالس المدن بكفر الشيخ يبدءون بأنفسهم تشجيعاً للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ رؤساء مجالس المدن وعدد من رؤساء الوحدات القروية بمحافظة كفر الشيخ، إجراء الكشف الطبى والتحاليل بأنفسهم فى مقارات مبادر ة الرئيس 100مليون صحة ، بمحافظة كفر الشيخ للكشف عن الإصابة بأمراض فيروس سى والأمراض غير السارية .

وقال اللواء خالد حسن رئيس مركز ومدينة دسوق، فضل البدء بنفسه فى إجراء الكشف الطبى وإجراء التحاليل تشجعاً للمواطنين على الإقبال، وإستجابة لمبادرة الرئيس التى يحرص خلالها على علاج المواطنين من فيروس سى والأمراض غير السارية .

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع" ، هناك تعليمات مشددة من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، لمتابعة الحملة والمقارات التى تشهدها المبادرة، وأنه تفقد وتابع إقبال المواطنين على الحملة.

وقال الدكتور فيصل جودة، إن 214 منفذاً، موزعين على جميع القرى والمدن والمراكز بالمحافظة، ضمن خطة لتغطية أكبر حيز جغرافى يسهل على المواطنين الانتقال والتوجه إليه، استقبلوا عدد كبير من المواطنين، وجارى فحص المصريين المقيمين بالمحافظة، الأكبر من 18 سنة، ممن لم يسبق لهم العلاج، وذلك بالنسبة لفيروس سي، أما بالنسبة للأمراض غير السارية ضغط وسكر.

وأضاف وكيل صحة كفر الشيح فى بيان له ، أنه فى حالة إيجابية حالة الموطن لتحليل الفيروس، سيتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم، لأقرب مركز علاج وتحديد موعد للتقييم والعلاج من قبل وزارة الصحة، وفى حالة ما إذا كان قياس السكر للمواطن 200 مليجرام / ديسلتز أو قياس الضغط 140/90مليمتر زئبقى يتم تحويله لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور إبراهيم السعداوي، مدير الحملة بالمحافظة، أن الأماكن الموزعة تنقسم إلى عدة أقسام ،184 مركز رعاية أولية، و15 مستشفى، و13 مركز شباب، و2 جمعية خيرية، منتشرين من خلال 648 فريق طبى "كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومدخل بيانات ، مؤكداً أن الحملة تستهدف فحص 2 مليون و140 ألف مواطن داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الأماكن والمنشآت والمنافذ موزعة كالتالي: مركز الحامول 21 منشأة، الرياض 13 منشأة، فوة 12 منشأة، قلين 15 منشأة، مركز ومدينة دسوق 32 منشأة، مطوبس 17 منشأة، بلطيم والبرلس 13 منشأة، بيلا 22 منشأة، سيدى سالم 29 منشأة، مركز ومدينة كفرالشيخ 32 منشأة.



رؤساء مدن كفر الشيخ أثناء حملة 100 مليون صحة



رؤساء مدن كفر الشيخ أثناء حملة 100 مليون صحة



رؤساء مدن كفر الشيخ أثناء حملة 100 مليون صحة



رؤساء مدن كفر الشيخ أثناء حملة 100 مليون صحة