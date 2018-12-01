صور.. أهالى عزبة عطاالله بالزرقا بدمياط يشيعون جنازة شاب مصرى قتل بالسعودية

شيع أهالى عزبة عطا الله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط منذ قليل جثمان الشاب المصرى الذى قتل أثناء عمله حراسا بمنحل عسل على يد لصوص مسلحين الأسبوع الماضى.

وقال ناجح البغدادى موظف بالأوقاف ومقيم بعزبة عطا لله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، إن ابنه البغدادى 22 سنة قتل أثناء عمله بالسعودية على يد لصوص حاولوا سرقة المنحل.

وأوضح البغدادى، أنه تلقى نبأ مقتل ابنه الذى يعمل حارسا فى منحل عسل بمنطقة الرماح شمال الرياض بالمملكة العربية السعودية من زملائه الذين أكدوا له فى اتصال هاتفى أن ابنه قتل بطلق نارى أثناء تصديه لمجموعة من اللصوص المسلحين حاولوا سرقة المنحل.



الشاب المصرى











