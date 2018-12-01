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السبت، 01 ديسمبر 2018 01:23 م
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سعر الدولار اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:21 م
سعر الدولار اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر الدولار _ أرشيفية
أمنية جلال
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 1-12-2018، فى مصر بالتزامن مع أجازة البنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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