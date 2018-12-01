حبس المتهم بإشهار سلاح نارى داخل مدرسة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على ولي أمر اقتحم مدرسة المنزلة للتعليم الأساسي بسلاح نارى( بطبنجة) و تهجم على فصل و هدد طفلا بالقتل بسبب مشاجرة بينه وبين نجله.

كان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، الأربعاء الماضي، بإقتحام "السيد. ح " مأذون شرعى وولى أمر التلميذ عبدالرحمن بالصف الأول بمدرسة المنزلة للتعليم الأساسى 1 فصل نجله بالمدرسة حيث أشهر سلاحا ناريا "طبنجة" مهددا بقتل زميل لنجله بالفصل بحجة أنه اعتدى على نجله بالضرب و وضع السلاح فى وجه الطالب مما تسبب في إثارة الذعر والرعب في نفوس تلاميذ الفصل .

وقام مدير المدرسة بإبلاغ الشرطة بالواقعة حيث تم تحرير محضر، وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، والعقيد سيد خشبة رئيس مباحث فرع الشمال، وتم التوصل إلى مكان اختباء المتهم، وإلقاء القبض عليه، و بالتحقيق معه اعترف بصحة الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم بالواقعة وتبين أنه طبنجة صوت معدلة لاستخدمها كسلاح نارى.

وبالعرض علي النيابة العامة بإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.