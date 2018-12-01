جامعة بنها تحصد 12 ميدالية فى بطولة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

القليوبية - إبراهيم سالم

حققت جامعة بنها إنجازاً رياضياً جديداً وحصدت 12 ميدالية متنوعة فى بطولة ذوى الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية بالإسكندرية منها 3 ذهبية و2 فضية و7 برونزية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت البطولة تحت شعار "الإعاقة.. منحة لا محنة" بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وتختتم أعمالها غدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية وشارك فيها 22 جامعة مصرية.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة من نتائج متميزة خلال فعاليات البطولة.

ووجه الدكتور المغربى، التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين فى أنشطة البطولة المختلفة مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم الأصحاء من الطلاب.

فيما أكد الدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية أن الجامعة تولى أهمية كبيرة لمشاركة الطلاب فى البطولات الرياضية والثقافية والفنية لإعلاء قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتعمل على توفير كافة السبل التى تضمن لهم التفوق العلمى والرياضى والاجتماعى والثقافى.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، أن الطالب إسلام فارس قد حصل على ميدالية ذهبية فى مسابقة 100 متر كرسى متحرك وميدالية فضية فى دفع الجلة كما فاز الطالب إبراهيم بركات بعدد 2 ميدالية ذهبية فى دفع الجلة و100متر وفازت الطالبة حنان مصطفى بميدالية فضية فى مسابقة دفع الجلة.

كما فاز الطلاب ايمان شعبان ومحمود سمير الجندى وشهاب ياسر ومحمد حمدى وهيثم سعيد وسارة عربى بعدد 7 ميداليات برونزية فى مسابقات البطولة.