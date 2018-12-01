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انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات النيابية والبلدية فى البحرين

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:01 ص
انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات النيابية والبلدية فى البحرين انتخابات البحرين
أ ش أ
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افتتحت مراكز الاقتراع بالبحرين أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم السبت، لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق المحافظات البحرينية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن جولة الإعادة تشهد منافسة على مقاعد المجالس التمثيلية، والتي يعاد الانتخاب عليها للفوز بـ31 مقعدا نيابيا متبقيا من بين 40 مقعدا، و23 مقعدا بلديا متبقيا من بين 30 مقعدا، إذ لم تحسم الجولة الأولى سوى 9 مقاعد نيابية و7 بلدية فقط، مشيرة إلى أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، الثلاثاء الماضي، في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة للبحرين.

وأوضحت الوكالة أن جولة الإعادة شهدت إقبالا كثيفا مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018.

يذكر أن نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات النيابية قد بلغت 67 %، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70 %، وسجلت انتخابات 2018 رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، وذلك بواقع 47 مرشحة من بينهن 39 لمجلس النواب و8 للمجالس البلدية.

 


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