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الهيئة العربية للتصنيع: نمتلك 13 مصنعا ونجحنا فى تصنيع الطائرة k 8

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:12 م
الهيئة العربية للتصنيع: نمتلك 13 مصنعا ونجحنا فى تصنيع الطائرة k 8 الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب أحمد سامح
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قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك لجنة تشرف على استراتيجية عمل الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعضوية رئيس الوزراء وبعض الوزراء، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة ولها شخصية اعتبارية.

وأوضح التراس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" على قناة "صدى البلد"، أن الهيئة تخضع لقوانين خاصة بعيدا عن قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك 13 مصنعا، الأصل فيها صناعة النظم الدفاعية حيث تعمل المصانع على تلبية مطالب القوات المسلحة.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "الهيئة معنية بصناعة الطائرات حيث نجحت في صناعة الطائرة k 8 ، فضلا عن إصلاح محركات الطائرات داخل مصانع الهيئة بالتعاون مع القوات الجوية"

 


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الفريق عبد المنعم التراس

رئيس الهيئة العربية للتصنيع

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الطائرات

النظم الدفاعية




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