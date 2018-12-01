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المؤبد لشاب قتل مسنا بعد رفضه تزويج ابنته له بالزاوية الحمراء

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:11 م
المؤبد لشاب قتل مسنا بعد رفضه تزويج ابنته له بالزاوية الحمراء محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على صاحب محل ألعاب ترفيهية وسمكرى سيارات، وذلك فى واقعة اتهامهما بقتل موظف بسبب رفضه خطبة المتهم الأول لابنته لسوء سمعته فى المنطقة، حيث قام المتهم الأول بالتعرض لها فى الشارع العام أمام المارة وقام بصفعها، فاستغاثت بوالدها الذى لقى مصرعه على أيدى المتهمين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض الجنينة، على الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود المجنى عليه ويدعى "سيد أ " موظف، غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية المقيدة برقم 3702 لسنة 2017 جنايات الزاوية الحمراء، قيام المتهمين وهم ش.س 26 سنة و "محمد .ع" وشهرته "دوكو" هارب بقتل المجنى عليه " س. ا " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وصمما على قتل المجنى عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش".

وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين كمنا للمجني علية في المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه وما إن ظفروا به حتى أطلقا صوبه عيارا ناريا قاصدين قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.

وقال شقيق المجنى عليه "حسام" أنه أثناء تواجده بمحل عملة ترامى إلى سمعة دوى إطلاق أعيرة نارية، وبالتوجه إلى مكان إطلاق النار أبصر شقيقه متوفيا على الأرض.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة سببها الإصابة النارية الرشيه بيسار البطن وما نتج عنها من كسر بعضمة الحوض اليسرى وتهتك بالأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية بالطرف السفلى الأيسر وما نتج عنه من صدمة نزيفية.

 


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