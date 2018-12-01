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السبت، 01 ديسمبر 2018 03:01 م
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الأموال العامة تضبط صاحب شركة بتهمة النصب على الراغبين فى السفر للخارج

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:00 م
الأموال العامة تضبط صاحب شركة بتهمة النصب على الراغبين فى السفر للخارج حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على إحدى المواطنات والاستيلاء على أموالها بدعوى توفير فرصة عمل لها بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطنة "سعاد م.ا ، مقيمة بمحافظة الدقهلية - بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، والإستيلاء منها على مبلغ (55) ألف جنية بزعم توفير فرصة عمل لها بإحدى المستشفيات بالخارج دون الوفاء بذلك.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ، صحة الواقعة وأن وراء ذلك "أشرف ص.خ ، المدير المسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومقيم بالمنيا و"حسين ع.ا ،موظف بذات الشركة ، مقيم بقنا  ، إذ قام الثانى بإستقطاب الشاكية إلى الشركة بزعم إمكانية توفير عقد عمل لها بإحدى الدول العربية، بينما قام الأول بالإستيلاء منها على مبلغ ( 55 ) ألف جنية بزعم إنهاء إجراءات تسفيرها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بالخارج - دون الوفاء بذلك - ومماطلتها لها فى رد مستحقاتها المالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  بمقر الشركة ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة  وأبديا رغبتهما فى رد المبلغ المالى للشاكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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