أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 4 آلاف و726 سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار، وصول 169رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول امريكا وبريطانيا والصين والنمسا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا واليابان وتايوان والتشيك والسويد، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من دول الخليج العربي والمغرب العرب.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار، حتى مقار إقاماتهم.