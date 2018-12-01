video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:50 ص
أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
 
شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 4 آلاف و726 سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية. 
 
وشهد المطار، وصول 169رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول امريكا وبريطانيا والصين والنمسا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا واليابان وتايوان والتشيك والسويد، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من دول الخليج العربي والمغرب العرب.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار، حتى مقار إقاماتهم. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 121 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة الدولى

ضبط صينى بمطار القاهرة لمحاولته تهريب 30 ألف دولار للخارج

مطار القاهرة

تنشيط السياحة

المعالم الاثرية

المزارات التاريخية

مصر للطيران




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة