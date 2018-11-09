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4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى نوفمبر.. أهمها الحكم على بديع بأحداث الإرشاد

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:01 ص
4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى نوفمبر.. أهمها الحكم على بديع بأحداث الإرشاد محمد بديع ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 25 نوفمبر الجارى.

أحداث الإرشاد

تنطق فى الـ 25 من نوفمبر الجارى،الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، بحكمها فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

 

خلية طنطا الإرهابية

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى 17 نوفمبر الجارى بحكمها  فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، وفيما ينتظر متهم من بينهم راى المفتى.

 

خلية مدينة نصر

تنصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بوادي النطرون،  بحكمها فى إعادة محاكمة 26 متهما لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، فى القضية المعروفة بـ " خلية مدينة نصر " الإرهابي بعد حجز القضية لجلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.

داعشى الساحل

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة فى 17 نوفمبر الجارى، بحكمها فى محاكمة الداعشى المتهم بقتل طبيب الساحل.


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الحكم فى قضايا الارهاب

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المستشار محمد شيرين فهمى




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