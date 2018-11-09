وكيل تعليم دمياط :لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والاستفادة من المجموعات

دمياط معتز الشربينى

أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن مدارس دمياط ، أعلنت مكافحة الدروس الخصوصية من الشهر الماضي ، وفق مبادرة أطلقتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحت عنوان (شارك _تعلم_بالمجان) ، وبدأت المبادرة فى القضاء عليها بالمجموعات المجانية بالمدارس يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، طوال العام الدراسى، بجميع الإدارات التعليمية، ومازال الإقبال كبير من الطلاب علي تلك المجموعات المجانية.

وأضاف "سويلم" انه خلال متابعته اليوم الجمعة لفعاليات مبادرة «شارك- تعلم- بالمجانية»، وبرفقته قيادات المديرية ومديري الادارات التعليمية ، وجد إقبالًا شديدًا وتزاحماً من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والإعدادية والتعليم الفنى، بأعداد كبيرة لا تقل عن 5000 طالب وطالبة لحضور المجموعات،بحميع الادارات التعليمية، مؤكدا أن معلمى المحافظة تسابقوا للاشتراك بالمبادرة بدون أجر، مساهمة منهم فى إنجاح المبادرة ، مشددا على أنه لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والاستفادة من هذه المجموعات المجانية .

المجموعات المجانية



المجموعات المجانية



المجموعات المجانية