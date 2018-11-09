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وزير القوى العاملة يتابع صرف مكافأة أسرة مصرى توفى عقب عودته من إيطاليا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:29 ص
وزير القوى العاملة يتابع صرف مكافأة أسرة مصرى توفى عقب عودته من إيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "إبراهيم.ا.م" من مدينة مليج محافظة المنوفية الذي كان يعالج من عجز فى الأطراف السفلية نتيجة حادث، وتوفي عقب عودته لبلدته، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

 

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه سبق أن زار المواطن "إبراهيم.ا.م" بميلانو ، حيث كان يعالج من عجز في الأطراف السفلية نتيجة حادث، وبعد عودته إلي بلدته  توفي وتم التواصل مع أسرته لتقديم واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام .

 

وقام المكتب بطلب المستندات الخاصة بالمرحوم  من زوجته، لبحث ملفة التأميني مع هيئة التأمينات الايطالية "الأنبس" وحقهم في المعاش، واتضح البحث أن المواطن المتوفي لم يكن منتظم في سداد الأقساط التأمينية وخصوصا فى آخر خمس سنوات قبل الوفاه لم يسدد ولا قسطا واحداً فى حين أن الحد الأدنى 156 أسبوعا ونتيجة لذلك لا تستحق الأسرة معاشاً .

 

واتصل مكتب التمثيل العمالى بالأسرة بمصر وإبلاغها أن المتوفي لا يستحق معاشا كونه لم يقم بسداد الاشتراكات بحدها الأدنى، وبما أنه خاضعا للتأمينات بعد عام 1996 فإن الأسرة تستحق مكافاة تصرف لمرة واحدة، وقد تم إبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المكافاة فورا.

 


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