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مكتب تيكو جامعة الأزهر يفوز بالمركز الأول بختام المعرض الدولى للإبتكار

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:40 م
مكتب تيكو جامعة الأزهر يفوز بالمركز الأول بختام المعرض الدولى للإبتكار رئيس جامعة الازهر فى فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للابتكار
كتب لؤى على
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اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للابتكار، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  بإعلان فوز جامعة الأزهر بثلاثة  جوائز ذهبية  ورابعة فضية  ، على مستوى الجامعات المصرية .
 
 حيث أعلنت أمانة المؤتمر الجائزة الأولى وفاز بها مكتب تيكو جامعة الازهر بالمركز الأول على مكاتب التيكو بالجامعات المصرية وحصوله على الجائزة الذهبية .
 
كما أعلنت أمانة المؤتمرعن فوز الدكتور محمد جلال فرغلى استاذ ورئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ومدير مكتب تيكو جامعة الأزهر بالمركز الأول والجائزة الذهبية في مجال الإبتكارات العلمية عن ابتكار وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي صديق للبيئة (سيكلووش).
 
أما الجائزة الثالثة  فكانت  فوز مسلسل الرسوم المتحركة الأزهر بالجائزة الذهبية عن أفضل عمل في مجال الثقافة العلمية والمجتمع والذي قام بتنفيذه مكتب التيكو مع مؤسسة  الأزهر الشريف ومؤسسة انيميشن بلس للرسوم المتحركة.
 
والجائزة الرابعة كانت فوز مشروع التخرج الخاص بجامعة الأزهر بالمركز الثاني بالميدالية الفضية على مستوي الجامعات المصرية.
 
وبلغ عدد الجامعات المشاركة فى المعرض الدولى الخامس للابتكار 48  جامعة  مصرية  حكومية وخاصة .
 
جدير بالذكر أن مكتب تيكو الأزهر يحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المراكز البحثية بجامعة الأزهر ، والدكتور اسامة  محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأازهر لفرع أسيوط ، والدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف على مكتب التيكو. 

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