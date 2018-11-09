سقوط عاطلين بعد سرقتهما عدد من الشقق بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية بالحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما .

وأرشد المتهمين عن أجهزة كهربائية ومصوغات ذهبية سرقاها من الشقق السكنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.