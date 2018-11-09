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السكة الحديد: انطلاق الفوج الثالث من قطارات الشباب مساء اليوم

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:45 م
السكة الحديد: انطلاق الفوج الثالث من قطارات الشباب مساء اليوم المهندس أشرف رسلان
كتب- رضا حبيشى
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أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، انطلاق الفوج الثالث لقطارات الشباب لمدينتى الأقصر وأسوان، مساء الجمعة، ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والتى بدأت يوم 26 أكتوبر الماضى، وتستمر حتى 11 أبريل 2019، بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحله الذهاب وقطار فى رحلة العودة.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكب ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21:50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة   18:30  أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .
 
يذكر أن وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة السكة الحديد شهدا توديع الشباب فى انطلاق أول قطار الأسبوع قبل الماضى، وأشاد وزير  الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار بمجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية .

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السكة الحديد

قطار الشباب

الأقصر

أسوان




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