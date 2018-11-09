الزراعة تنهى أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن انتهاء أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع استمرار اللجان البيطرية في الفحص واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أى بؤرة اشتباه للأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من أى أمراض تهدد الثروة الحيوانية، موضحًا أن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات يبذلون جهودًا مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل وأيضًا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر تساعدنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة، موضحًا أن انتهاء اعمال الحملة القومية للتحصين وهى حملة لمدة 45 يومًا، ولكن استمرار التحصين للبؤر المرضية .

كانت الخدمات البيطرية، بدأت تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة ابتدءًا من 15/9/2018 الماضى، وتم مد عمل الحملة حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل ثم الى 8 من الشهر الجارى، وذلك للعمل على رفع مستويات الصد المناعي للحيوانات بشتى محافظات الجمهورية تحسباً لفترة نشاط المرض (موسم الشتاء) واستكمالاً لما تم إنجازه من قبل من حملات تحصينية .