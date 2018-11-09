video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تنهى أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:07 ص
الزراعة تنهى أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن انتهاء أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع استمرار اللجان البيطرية في الفحص واتخاذ الإجراءات الوقائية  تجاه أى بؤرة اشتباه للأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم اتخاذ جميع  الإجراءات الوقائية  لحماية الثروة الحيوانية من أى أمراض  تهدد الثروة الحيوانية،  موضحًا  أن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات يبذلون جهودًا مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل وأيضًا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر تساعدنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة، موضحًا أن انتهاء اعمال الحملة القومية للتحصين وهى حملة لمدة 45 يومًا، ولكن استمرار التحصين للبؤر  المرضية .

كانت الخدمات البيطرية، بدأت تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة ابتدءًا من 15/9/2018 الماضى، وتم مد عمل الحملة حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل  ثم الى  8 من الشهر الجارى، وذلك للعمل على رفع مستويات الصد المناعي للحيوانات بشتى محافظات الجمهورية تحسباً لفترة نشاط المرض (موسم الشتاء) واستكمالاً لما تم إنجازه من قبل من حملات تحصينية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تعلن فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات المصرية

"الزراعة" تحاصر مافيا اللحوم الفاسدة.. حملات بالأسواق والميادين والمحال لمراجعة تواريخ وفواتير السلعة لضبط المخالفين.. وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين.. ومطابقة المذبوحات بدكاكين الجزارة بالأختام الجديدة

وزارة الزراعة

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الخدمات البيطرية




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة