التحريات النهائية فى انتحار صاحب شركة: الضغط النفسى دفعه لإطلاق النار على رأسه

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات النهائية للإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث انتحار صاحب شركة بشارع الهرم أمس الخميس، أن المتوفى دخل فى وصلة عتاب مع أحد أفراد أسرته، بسبب خلافات عائلية، ونتيجة للضغط النفسى الذى تعرض له، انتهز فرصة توقف السيارة أمام نفق نصر الدين بشارع الهرم، بسبب تكدس حركة السير، وأشهر سلاحه النارى وصوبه تجاه رأسه وأطلق النار.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية أن السلاح النارى الخاص بالمتوفى عبارة عن طبنجة مرخصة، كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وتوصل رجال المباحث لشاهد عيان، تصادف تواجده بموقع الحادث، حيث شاهد المتوفى أثناء إمساكه بالسلاح النارى، وإخراج رأسه من شباك سيارته، وإطلاق النار ليلقى مصرعه على الفور.

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بطلق نارى ما أسفر عن مفارقته الحياة بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة العمرانية.

فانتقل العقيد محمد امين مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب شركة مصابا بطلق نارى بالرأس، وكشفت التحريات أنه وراء إطلاق النار على نفسه، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.