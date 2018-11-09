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البرلمان يحيل 7 طلبات مناقشة عامة لهيئة المكتب.. أبرزها عجز المعلمين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
البرلمان يحيل 7 طلبات مناقشة عامة لهيئة المكتب.. أبرزها عجز المعلمين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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يحيل البرلمان فى الجلسة العامة غدًا السبت، عددًا من طلبات المناقشة العامة لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشتها، وتنوعت الطلبات فى عدد من الموضوعات أبرزها أزمة عجز المعلمين، وصعوبة استخراج بطاقات التموين، وأزمة نقص أسرة العناية المركزة.

 

وفيما يلى نرصد هذه الطلبات:

 

1- سياسة الحكومة بشأن مساواة القرى والعزب والمدن فى التنظيم والترخيص بقانون البناء.

2- سياسة الحكومة بشأن عجز عدد المعلمين فى المدارس على مستوى الجمهورية.

3- سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين.

4- سياسة الحكومة بشأن نقص الحضانات وآسرة العناية المركزة بالمستشفيات.

5- سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب.

6- سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة.

7- سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.

 


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