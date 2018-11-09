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إدارة ترامب تقرر عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بطلب اللجوء

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:08 ص
إدارة ترامب تقرر عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بطلب اللجوء المهاجرين من السلفادور
واشنطن (أ ش أ)
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 أعلنت الإدارة الأمريكية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود البلاد الجنوبية لن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارتا العدل والأمن الداخلي الأمريكيتين - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الجمعة - أنه سيحرم مَن ينتهك أي قيود رئاسية على دخول البلاد من حق طلب اللجوء، مضيفا أن الرئيس يمكنه وقف الهجرة "لمصلحة وطنية".

ومن المقرر أن يصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار في وقت لاحق. لكن يتوقع أن تقيم دعوى قضائية لوقف العمل به.

وكانت الهجرة قضية مهمة للرئيس ترامب خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

 


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المهاجرين من السلفادور

ترامب

طلب اللجوء

الهجرة غير الشرعية




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