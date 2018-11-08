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وزارة البترول: لا نستورد أى منتجات بترولية من إيران

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:20 م
وزارة البترول: لا نستورد أى منتجات بترولية من إيران ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام مصر استيراد بترول من إيران، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً عدم استيراد مصر أى بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أى تعاون مع إيران سواء فى استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات عارية تماماً من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيرانى، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من الكويت والعراق والسعودية للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.

 

 

 
 
 

 


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