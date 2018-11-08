video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
 
 كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وعلى مديتنى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة . 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 
 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 18 26 
 
وسط الدلتا 17 25
 
الإسكندرية 17 25
 
بلطيم 18 25
 
مطروح 15 24 
 
السلوم 15 23 
 
سيوة 14 26 
 
بورسعيد 19 24
 
دمياط 19 24
 
العريش 17 25
 
رفح 16 24
 
الإسماعيلية 15 26
 
السويس 16 25
 
رأس سدر 16 26
 
نخل 08 23
 
نويبع 20 26
 
طابا 18 25
 
كاترين 08 19
 
الطور 18 27
 
شرم الشيخ 21 27
 
الغردقة 20 28
 
مرسى علم 21 27
 
الفيوم 17 26
 
بنى سويف 16 26
 
المنيا 14 26
 
أسيوط 14 27
 
سوهاج 15 27
 
قنا 16 27 
 
الأقصر 15 27
 
أسوان 17 28
 
أبوسمبل 18 28
 
الوادى الجديد 14 29
 
شلاتين 19 28
 
ابو رماد 19 27
 
راس حدربة 21 26
 
حلايب 21 26
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
 
 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 24 33 
 
المدينة 18 29
 
الرياض 18 28
 
المنامة 24 29
 
أبوظبى 23 32
 
الدوحة 25 31
 
الكويت 17 24
 
دمشق 09 19
 
بيروت 19 24
 
عمان 11 20
 
القدس 12 19
 
غزة 18 24
 
بغداد 13 21
 
مسقط 26 30
 
صنعاء 10 24
 
الخرطوم 19 35
 
طرابلس 16 24
 
تونس 12 23
 
الجزائر 14 21
 
الرباط 11 20
 
نواكشوط 25 34
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 03 17 
 
اسطنبول 11 16 
 
اسلام اباد 12 26 
 
نيودلهى 14 29
 
جاكرتا 25 31
 
بكين 02 14
 
كوالامبور 24 32
 
طوكيو 15 19
 
أثينا 12 19
 
روما 09 19
 
باريس 05 12
 
مدريد 06 15
 
برلين 08 14
 
لندن 09 13
 
مونتريال -01 07
 
موسكو 01 05
 
نيويورك 06 13
 
واشنطن 08 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة