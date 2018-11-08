نشطاء يدعون لاحتجاجات فى أمريكا لحماية تحقيق مولر

أتلانتا (رويترز)

تنظم مجموعات فى الولايات المتحدة مئات الاحتجاجات على مستوى البلاد اليوم الخميس لمطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم اتخاذ أى إجراء لعرقلة تحقيق دائر حول ما يتردد عن تدخل روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويدعو منظمو الاحتجاجات بقيادة جماعة (موف أون) المواطنين إلى التجمع فى مختلف المدن الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى فى مسعى لحماية التحقيق الذى يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، وتُنظم الاحتجاجات تحت شعار (لا أحد فوق القانون).

وجاءت الدعوة للاحتجاجات ردا على قرار ترامب أمس الأربعاء بإقالة وزير العدل جيف سيشنز وتعيينه ماثيو ويتيكر مدير مكتب سيشنز وزيرا للعدل بالإنابة.

وكان سيشنز قد نأى بنفسه عن الإشراف على التحقيق الخاص بروسيا لكن ويتيكر دعا إلى تقليص التحقيق.

وأعلن ترامب إقالة سيشنز بعد يوم من انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى انتهت بفقدان حزبه الجمهورى السيطرة على مجلس النواب واكتسابه مقاعد جديدة فى مجلس الشيوخ.

وقالت حركة (موف أون) على موقعها "عين دونالد ترامب صديقا له للإشراف على تحقيق ترامب-روسيا الذى يجريه المحقق الخاص" وتعهدت بتنظيم احتجاج واحد على الأقل فى كل ولاية.

وحدد مولر عددا من الأفراد والشركات الروسية يشتبه في تدخلهم في الانتخابات لمساعدة ترامب على الفوز، ويجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان أى من مسؤولى حملة ترامب قد تواطأ معهم، وينفى ترامب حدوث تواطؤ ويرجع التحقيق إلى حملة تستهدفه.

وتحقق وزارة العدل بشكل منفصل في مدفوعات قيل إنها قدمت خلال الحملة لنساء أقمن علاقات مع ترامب وذلك لإسكاتهن.

ولطالما وجه ترامب انتقادات حادة إلى سيشنز بسبب ابتعاده عن الإشراف على التحقيق الخاص بروسيا.