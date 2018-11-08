video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ملكة جمال مصر تغادر إلى الصين للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:56 م
ملكة جمال مصر تغادر إلى الصين للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون (صور) ملكة جمال مصر
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل أمنية هلال والشهيرة بمونى هلال ملكة جمال مصر لعام 2018 ، متجهة إلى مدينة جوانزوا في وحلة ترانزيت يعقبها السفر إلى جزيرة سانيا الصينية للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون والتى ستقام الشهر المقبل.
 
وغادرت ملكة جمال مصر على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران وكان في وداعها فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران. 

وتمثل أمنية هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.

وتقام مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في جزيرة "سانيا" الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها 120 دولة حصول على لقب ملكة جمال العالم.

unnamed (6)
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق 120 رحلة تابعة لمصر للطيران من مطار القاهرة لنقل 9 آلاف راكب

مطار القاهرة يشهد انطلاق 43 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

مونى هلال

ملكة جمال مصر

ملكة جمال الكون

جزيرة سانيا الصينية

مطار القاهرة

مصر للطيران

رحلات جوانزوا




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة