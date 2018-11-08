ملكة جمال مصر تغادر إلى الصين للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل أمنية هلال والشهيرة بمونى هلال ملكة جمال مصر لعام 2018 ، متجهة إلى مدينة جوانزوا في وحلة ترانزيت يعقبها السفر إلى جزيرة سانيا الصينية للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون والتى ستقام الشهر المقبل.
وغادرت ملكة جمال مصر على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران وكان في وداعها فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران.
وتمثل أمنية هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.
وتقام مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في جزيرة "سانيا" الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها 120 دولة حصول على لقب ملكة جمال العالم.
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