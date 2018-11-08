ملكة جمال مصر تغادر إلى الصين للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

كتب محمد طنطاوى

غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل أمنية هلال والشهيرة بمونى هلال ملكة جمال مصر لعام 2018 ، متجهة إلى مدينة جوانزوا في وحلة ترانزيت يعقبها السفر إلى جزيرة سانيا الصينية للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون والتى ستقام الشهر المقبل.

وغادرت ملكة جمال مصر على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران وكان في وداعها فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران.