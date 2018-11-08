ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم أكرم الدين سارى قوله: إن القوات شنت عمليات برية وجوية فى منطقة "داند إى جورى" خلال الأيام الأربعة الماضية".. موضحا أنه تم خلال هذه العملية إخلاء العديد من القرى من مسلحى (طالبان) ومصادرة الأسلحة التى كانت بحوزتهم.



ولم ترد أى معلومات عما إذا كان هناك ضحايا فى صفوف القوات المشتركة أوالمدنيين.