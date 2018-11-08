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مصرع شقيقين سقطا من أعلى سيارة عفش شقيقتهما المقبلة على الزواج بالدقهلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:19 م
مصرع شقيقين سقطا من أعلى سيارة عفش شقيقتهما المقبلة على الزواج بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية،
الدقهلية شريف الديب
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لقي حلاق وشقيقه بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية مصرعهما عقب سقوطها من أعلي سيارة تنقل أجهزة شقيقتهما المقبلة على الزواج.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي نبروة إلى مأمور مركز نبروة، بوصول جثتين للمستشفي بادعاء سقوط من أعلي سيارة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين الأولي لشاب يدعي "إبراهيم ن م ٢٧ سنة" حلاق، والثانية لشقيقه "محمد ٢٩ عاما" عامل، بادعاء سقوط من أعلى سيارة.
 
وبسؤال والدهما قرر بأنه أثناء استقلال نجليه بصندوق إحدى السيارات قيادة زوج نجلته وحال اعتلائهما بعض الأجهزة الكهربائية والمفروشات الخاصة بنجلته المقدمة على الزواج انزلقت قدميهما وسقطا من أعلى السيارة وحدثت إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 
 
 

 


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