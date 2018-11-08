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محافظ الغربية يوفر شقة بمساكن الإيواء لسيدة ويوزع 100 بطانية على الفقراء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:52 م
محافظ الغربية يوفر شقة بمساكن الإيواء لسيدة ويوزع 100 بطانية على الفقراء اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بزيارة سيدة بمدينة سمنود والتى تسكن فى غرفة من الصفيح مع ابنها.

 

ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بسرعة توفير شقة بمساكن الإيواء العاجل للمواطنة نظراً لظروفها المادية والصحية، كما وجه محافظ الغربية بصرف مساعدة مالية لها.

 

وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين اشتكوا بأنهم تقدموا للحصول على شقة من الإسكان الاجتماعى ولم يستلموها حتى الآن، مصدرا توجيهاته لرئيس مركز ومدينة سمنود بإعادة فحص طلباتهم لمعرفة أسباب عدم الاستلام.

 

وأكد المحافظ على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حل مشاكل المواطنين، كما قام محافظ الغربية بتوزيع 100 بطانية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية على عدد من المواطنين بقرية أبو صير مركز سمنود من ضمن حملة لتوزيع 1500 بطانية لاستقبال موسم الشتاء وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتحقيق مطالب المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات لها.

 

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