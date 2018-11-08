فيديو.. محافظ كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية لـ30 متضررا من حريق جراج بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

فى لفتة إنسانية؛ وزّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مساعدات مالية على 30 شخصا من أصحاب التكاتك متضررى حريق جراج شهدته مدينة مطوبس فى مارس الماضي، وذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم صرف تعويض تقديرى من وزارة التضامن الاجتماعى، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لتخفيف العبء عن المتضررين ومساعدتهم، وأنه يتقدم بالشكر للمحاسب علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوة ومطوبس، لمجهوده المشرف فى لتخفيف العبء عن هذه الأسر.

يذكر أنه نشب حريق بـ "جراج سيارات" يقع على مساحة 500 متر ومسقوف ومحاط بالصاج الواقع على الطريق العام المتجه لمستشفى مطوبس المركزى بمدينة مطوبس فى مارس الماضى، والتهمت النيران كل محتويات الجراج.

وعلى جانب آخر استقبل محافظ كفرالشيخ، أسرة الشهيد ضياء حسين النعيرى، فنى كهرباء بمجلس مدينة دسوق، الذى استشهد أثناء تأدية عمله، فى أكتوبر الماضى، عن عمر يناهز 40 عاماً متزوج ولديه 3 أطفال " ملك 11 عام، وحسين 9 سنوات، وغزل 5 سنوات".

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تقديم اوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لأسرة الشهيد الذى استشهد أثناء تأدية عمله، لافتا أنه تم صرف مساعدات مالية لأسرة الشهيد موصيا بعمل شهادات ادخار بنكية لأبناء الشهيد بهذه المبالغ، وسرعة إنهاء إجراءات معاش الأسرة والصرف فور استلام الفيزا فى أول ديسمبر، وتوفير فرصة عمل مؤقتة لزوجة الشهيد، مؤكدا أن كفر الشيخ لن تتخلى عن ابنائها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مقدما أحر التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد داعيا المولى العلى القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

1- محافظ كفر الشيخ يسلم مساعدات لأصحاب 20 توك توك تضضروا من حريق



2- جانب من تسليم المحافظ مساعدات للمتضررين