video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ويستقبل أسرة شهيد..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية لـ30 متضررا من حريق جراج بمطوبس

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:52 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية لـ30 متضررا من حريق جراج بمطوبس تسليم المساعدات
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

فى لفتة إنسانية؛ وزّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مساعدات مالية على 30 شخصا من أصحاب التكاتك متضررى حريق جراج شهدته مدينة مطوبس فى مارس الماضي، وذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم صرف تعويض تقديرى من وزارة التضامن الاجتماعى، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لتخفيف العبء عن المتضررين ومساعدتهم، وأنه يتقدم بالشكر للمحاسب علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوة ومطوبس، لمجهوده المشرف فى لتخفيف العبء عن هذه الأسر.

 

يذكر أنه نشب حريق بـ "جراج سيارات" يقع على مساحة 500 متر ومسقوف ومحاط بالصاج الواقع على الطريق العام المتجه لمستشفى مطوبس المركزى بمدينة مطوبس فى مارس الماضى، والتهمت النيران كل محتويات الجراج.

 

وعلى جانب آخر استقبل محافظ كفرالشيخ، أسرة الشهيد ضياء حسين النعيرى، فنى كهرباء بمجلس مدينة دسوق، الذى استشهد أثناء تأدية عمله، فى أكتوبر الماضى، عن عمر يناهز 40 عاماً متزوج ولديه 3 أطفال " ملك 11 عام، وحسين 9 سنوات، وغزل 5 سنوات".

 

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تقديم اوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لأسرة الشهيد الذى استشهد أثناء تأدية عمله، لافتا أنه تم صرف مساعدات مالية لأسرة الشهيد موصيا بعمل شهادات ادخار بنكية لأبناء الشهيد بهذه المبالغ، وسرعة إنهاء إجراءات معاش الأسرة والصرف فور استلام الفيزا فى أول ديسمبر، وتوفير فرصة عمل مؤقتة لزوجة الشهيد، مؤكدا أن كفر الشيخ لن تتخلى عن ابنائها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مقدما أحر التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد داعيا المولى العلى القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

جاء ذلك بحضور اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

 

1- محافظ كفر الشيخ يسلم مساعدات لأصحاب 20 توك توك تضضروا من حريق

 

1- محافظ كفر الشيخ يسلم مساعدات لأصحاب 20 توك توك تضضروا من حريق

 

2- جانب من تسليم المحافظ مساعدات للمتضررين
2- جانب من تسليم المحافظ مساعدات للمتضررين

 

3- جانب من استقبال المحافظ لاسرة الشهيد
3- جانب من استقبال المحافظ لاسرة الشهيد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: السبت آخر موعد لتلقى طلبات التوظيف بالمصرية الصينية للرمال

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حريق

توك توك

جراج

شهيد

وزارة التضصامن

موظف




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة