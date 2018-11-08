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فوجى أويل اليابانية اعتمدت على النفط الإيرانى بنسبة 30% بين أبريل وسبتمبر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:41 ص
فوجى أويل اليابانية اعتمدت على النفط الإيرانى بنسبة 30% بين أبريل وسبتمبر النفط الايرانى
طوكيو (رويترز)
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 قال أتسو شيبوتا رئيس فوجى أويل اليابانية للتكرير اليوم الخميس إن الشركة اعتمدت على النفط الخام الإيراني فى نحو 30% من النفط الذى تقوم بتكريره فى مصفاة سوديجاورا التابعة لها البالغة طاقتها 143 ألف برميل يوميا فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر.

ولم يفصح مسؤولو الشركة عن الكميات الدقيقة التى جرت معالجتها فى المصفاة الوحيدة للشركة، لكن حصة النفط الإيرانى انخفضت من 36% فى السنة المالية المنتهية فى 31 مارس.

وقال شيبوتا إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستستأنف استيراد النفط الإيرانى بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من العقوبات الأمريكية على طهران مضيفا أن النفط الإيرانى سعره تنافسى فى مقابل الخامات الأخرى

 

 


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النفط الايرانى

فوجى اويل

اليابان

العقوبات الامريكية

ايران




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