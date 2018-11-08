ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار فى المخدرات بمركز شبراخيت.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام كل من: "أحمد ع م 28 سنة ومحمد إ ع 25 سنة وحسن م ح ال 18 سنة" مقيمين بمركز شبراخيت بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة شبراخيت والمدن المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهما وأسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة شبراخيت وبحوزتهما 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وجاري العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية عن ضبط "ص م ن 44 سنة" تاجر حبوب لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات وضُبط بحوزته 9 أطنان أرز شعير .

وضبط "أيمن م ع 45 سنة" تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب بمركز شبراخيت لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته كميه 4 أطنان أرز شعير .

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط " ه ش ع 43 سنة" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بحوش عيسى لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمحظور تداولها بالأسواق والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 500ر8 طن أسمدة زراعية.