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شرب البول وأكل الصراصير.. عقاب العاملين المقصرين فى شركة صينية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:19 ص
شرب البول وأكل الصراصير.. عقاب العاملين المقصرين فى شركة صينية أكل الصراصير عقاب العاملين فى شركات صينية
رويترز
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شرب البول والتهام الصراصير.. كان عقابا فرضته شركة صينية لترميمات المنازل على عامليها المقصرين فى أداء المهام، وإلا كان مصيرهم الضرب بالأحزمة.

واضطر آخرون لحلق رؤوسهم تماما أو شرب ماء من مرحاض وحُرموا من رواتبهم لشهر، حسبما أظهرت لقطات وتسجيلات مصورة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعى الصينية ونقلتها وسائل إعلام رسمية.

ونفذت الشركة العقاب علانية على مرأى من بقية العاملين وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية مستشهدة بما قاله عاملون تركوا الشركة التى يقع مقرها فى إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد.

أما العاملون الساهون الذين ينسون ارتداء أحذية جلدية أو لم يحضروا بزى رسمى فعليهم دفع غرامة 50 يوانا (7.20 دولار). وتسجل مخالفات العمالة فى قصاصات بيضاء صغيرة.

غير أن معظم العاملين فضلوا البقاء فى العمل رغم هذه العقوبات القاسية التى بدأ تطبيقها هذا العام حسب التقارير الإعلامية الرسمية.

وأورد منشور بثه مكتب الأمن العام المحلى على وسائل التواصل الاجتماعى أنه صدر حكم على ثلاثة مديرين بالشركة بالسجن من خمسة إلى عشرة أيام بتهمة امتهان الآخرين.

 


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