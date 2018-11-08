رئيس جامعة القاهرة يحيل عميد دار العلوم للتحقيق للتلاعب فى نتيجة طالبة

وائل ربيعى

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بالجامعة إلى التحقيق؛ لاتهامه مع آخرين بالتلاعب فى نتائج امتحانات الطلاب الوافدين بالكلية.

وكشفت الواقعة عن رسوب طالبة كويتية فى الفرقة الأولى فى 4 مواد وغيابها فى 3 ونجاحها فى 3 فقط، وعند إعلان نتيجة الطالبة كناجحة بمادتين فى دور سبتمبر المخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، ولا يحق لأى طالب بالفرق الأخرى دخوله هذا الدور، حيث قرر عميد الكلية دخول الطالبة امتحان سبتمبر بدعوى تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التى غابت عن حضورها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الواقعة سابقة الذكر محالة للتحقيق بشكل كامل للوقوف على جميع الإجراءات التى أتخذت فيها، موضحا أنه إذا ثبت وجود أى مخالفة فى الأمر ستتخذ الجامعة إجراءاتها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن، وأن القانون بجامعة القاهرة لا يستثنى أحدا.