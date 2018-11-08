دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تعلن غلق باب إضافة المواليد على البطاقات

إعداد – محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزارة التموين:

"التموين" تعلن غلق باب إضافة المواليد على البطاقات

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تنظم ورش عمل لتقديم أوجه الدعم للأطفال بلا مأوى غدا

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعقد مؤتمرا صحفيا السبت لإطلاق مسابقة "شيف المستقبل"

التعليم تشمع "سنتر الوزير للدروس الخصوصية" لنصبه على طلاب الثانوية

وزارة النقل:

"السكة الحديد": عطل فنى مفاجئ وراء تأخر قطار القاهرة - المنصورة

المترو: عطل بالخط الثانى استمر 5 دقائق وحركة الخطوط الثلاثة منتظمة

وزارة الزراعة:

متحدث "الزراعة": أكثر من مليون و800 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول عدد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة تزور مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين بصحبة أبناء المصريين بالخارج