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خلال ساعات.. النطق بالحكم على 66 متهمًا بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:00 ص
خلال ساعات.. النطق بالحكم على 66 متهمًا بتنظيم "ولاية داعش الصعيد" هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها على 66 متهمًا، منهم 44 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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