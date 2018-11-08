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حبس عاطل سطى على محل مشغولات ذهبية ببولاق وشرع فى قتل صاحبه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:27 م
حبس عاطل سطى على محل مشغولات ذهبية ببولاق وشرع فى قتل صاحبه مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية ببولاق، وشروعه فى سرقته، واعتدائه على صاحب المحل وشروعه فى قتله، وحيازته أسلحة نارية غير مرخصة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وكشفت التحريات، أن المتهم اقتحم المحل بمنطقة المشابك ببولاق الدكرور، وهدد مالكه بسلاح نارى محاولا سرقة المشغولات الذهبية، إلا أن صاحب المحل حاول مقاومته، مما دفع المتهم لإطلاق عيار نارى فى الهواء ثم اعتدى بجسد السلاح على رأس صاحب المحل فأصابه بجرح وفر هاربا، بعد فشله فى سرقة المصوغات الذهبية.
 
وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من خلال فحص كاميرات المراقبة أن المتهم عاطل، يقيم بدائرة قسم الجيزة، وتوصل رجال المباحث لمكان هروبه، فتم إعداد كمين له وتمكن النقباء أيمن سكورى، وأحمد مندور وكريم عبد الرازق من ضبط المتهم، والسلاح النارى.
 
تلقى العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد شروع أحد الأشخاص فى سرقة محل مصوغات ذهبية ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

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