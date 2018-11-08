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تأجيل محاكمة 8 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية ل4 فبراير

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:23 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية ل4 فبراير محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة 8 متهمين بحيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية، لجلسة 4 فبراير.
             
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين حاتم الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
 
ووجهت النيابة للمتهمين "عاطف ناجى محمد، نجاح عاشور مدنى، رمضان حسانين حسن، كريم محمد عبد الهادى، حسام محمد سيد، عبد الرحمن أشرف السيد، خالد محسن مصطفى، أحمد محمد عبد الهادى"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية دون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
 

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