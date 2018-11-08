بنجلادش تجرى انتخابات عامة يوم 23 ديسمبر

(رويترز)

قال نور الهدى رئيس مفوضية الانتخابات فى بنجلادش اليوم الخميس إن الانتخابات العامة ستجرى يوم 23 ديسمبر كانون الأول، وتعهد بأن تضمن المفوضية اقتراعا حرا ونزيها.

وعبر نور الهدى عن أمله فى أن تشارك كل الأحزاب فى هذه الانتخابات التى تسعى فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لإعادة انتخابها.

وأضاف خلال كلمة نقلها محطات التلفزيون والإذاعة الرسمية "أحث الأحزاب السياسية على المشاركة فى الانتخابات لتكون مجدية".

ورفض حزب رابطة عوامى الحاكم أمس الأربعاء طلب حزب معارض تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.

ويقول حزب بنجلادش الوطنى المعارض إن تشكيل حكومة تصريف أعمال ضرورى من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن الحزب الحاكم يقول إن هذا المطلب ليس دستوريا.