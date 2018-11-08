بابا الفاتيكان: الحصول على مياه نظيفة "حق إنسانى"

أ ش أ

أكد البابا فرانسيس الثانى بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، أن الحصول على مياه نظيفة هو "حق إنساني"، مشيرا إلى أنه من "المؤسف للغاية" أن يمرض ويموت الملايين من البشر بسبب فقدان المياه.

وألقى بابا الفاتيكان -فى رسالة بعثها إلى مؤتمر إدارة المياه، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- باللوم على الحروب والفساد والمصالح المالية التى عادة ما تقف عقبة فى طريق وصول المياه النظيفة لجميع البشر حول العالم.

يُذكر أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بأن الحصول على المياه النظيفة حق شرعى فى عام 2010، وصرحت بأن الفقر والتلوث وظاهرة تغير المناخ تستنزف موارد المياه على مستوى العالم، مشيرة إلى أن نحو 884 مليون شخص يعيشون بدون إمكانية الحصول على مياه نظيفة.