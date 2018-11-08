video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان: الحصول على مياه نظيفة "حق إنسانى"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:06 م
بابا الفاتيكان: الحصول على مياه نظيفة "حق إنسانى" البابا فرانسيس الثانى بابا الفاتيكان
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد البابا فرانسيس الثانى بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، أن الحصول على مياه نظيفة هو "حق إنساني"، مشيرا إلى أنه من "المؤسف للغاية" أن يمرض ويموت الملايين من البشر بسبب فقدان المياه.

وألقى بابا الفاتيكان -فى رسالة بعثها إلى مؤتمر إدارة المياه، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- باللوم على الحروب والفساد والمصالح المالية التى عادة ما تقف عقبة فى طريق وصول المياه النظيفة لجميع البشر حول العالم.

يُذكر أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بأن الحصول على المياه النظيفة حق شرعى فى عام 2010، وصرحت بأن الفقر والتلوث وظاهرة تغير المناخ تستنزف موارد المياه على مستوى العالم، مشيرة إلى أن نحو 884 مليون شخص يعيشون بدون إمكانية الحصول على مياه نظيفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بابا الفاتيكان: أتشارك والرئيس اللبنانى الاهتمام بالسلام بالشرق الأوسط

العثور على رفات مختفية منذ 35 عاما خلال ترميم مبنى سفارة الفاتيكان بروما

مناقشة كتاب "على درب المحبة بين الأزهر والفاتيكان" فى اتحاد كتاب مصر

بابا الفاتيكان يعزى فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الإندونيسية

بابا الفاتيكان

فرانسيس الثانى

المياه النظيفة




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة