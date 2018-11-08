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انطلاق 120 رحلة تابعة لمصر للطيران من مطار القاهرة لنقل 9 آلاف راكب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:47 م
انطلاق 120 رحلة تابعة لمصر للطيران من مطار القاهرة لنقل 9 آلاف راكب مطار القاهره
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الخميس 120 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها نحو 9 آلاف راكب.

 

وسيرت الشركة 38 رحلة جوية إلى المطارات والمدن السياحية والآثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وأبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

 

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني.

 


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