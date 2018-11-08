انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات.. وأمطار على القاهرة الجمعة والسبت

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، بداية من اليوم وغد الجمعة يستمر حتى السبت بمعدل درجتين و 3 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أنه متوقع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى غدا الجمعة تمتد للقاهرة بعد ظهر الغد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون من متوسطة الشديدة فى السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحرى، وتكون بين خفيفة لمتوسطة بالقاهرة، لافتا إلى أن الأمطار تستمر حتى السبت.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة بالقاهرة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و 25 ، والسواحل الشمالية بين 23 و 24 درجة .