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اليوم.. القوى العاملة تسلم 30 عاملا عقود عمل بإحدى دول الخليج

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:36 ص
اليوم.. القوى العاملة تسلم 30 عاملا عقود عمل بإحدى دول الخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الخميس، 30 عاملا عقود عملهم بشركة  للتجارة العامة والمقاولات بإحدى دول الخليج، على مهنة عامل فني " ، بمرتبات بما يعادل عملة الدولة  6000 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا السكن والانتقال وتكليف تذاكر السفر، والبدلات والإضافي.
 
وقال "سعفان" أن توفير تلك الفرص يأتي نتاج جهد متواصل من الوزارة في البحث عن فرص مناسبة للشباب المصري من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج، مشيراً  إلى أنه تم الإعلان عن هذه الفرص من خلال الوزارة ،  فضلا عن إجراءات الاختبارات من خلال لجنة مشتركة من الشركة الطالبة للعمالة المصرية والوزارة .
 
 
 

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القوى العاملة

محمد سعفان

عامل مصرى




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