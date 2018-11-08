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اليوم.. الإمام الأكبر ورئيس مجلس النواب يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم.. الإمام الأكبر ورئيس مجلس النواب يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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يكرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2017/2018)،  وذلك فى الاحتفال الذى يقيمه الأزهر الشريف بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، بمدينة نصر، فى العاشرة والنصف صباحا.


 

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى 
 

الأول محمد حسام حسن حافظ   _ المجموع 650  معهد سبك الأحد المنوفية

 

الأول مكرر عبد الله محمد الشحات _ المجموع 650   معهد محمد رجب الغربية

 

الأول مكرر  هاجر محمود يوسف السيد _ المجموع 650   معهد ف طناح الدقهلية

 

الرابع أحمد عبد المولى أحمد علي _ المجموع   649  معهد أبو مندور كفر الشيخ

 

الرابع مكرر محمد صلاح جاويش  _ المجموع   649  معهد بئر العبد شمال سيناء

 

السادس سعيد حسن عبد الفتاح شريف _ المجموع   648  معهد قلين كفر الشيخ

 

السادس مكرر سلوى أحمد محمد عرابي _ المجموع   648 معهد ف الصورة الشرقية

 

السادس مكرر محمد الحسيني زكريا  _ المجموع   648 معهد الحصري الغربية

 

السادس مكرر ياسر محسن مطلوب _ المجموع    648  معهد الفيوم

 

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الادبي

 

الأول  نهى باسم عبد القادر   _  المجموع 624 معهد ف المنطقة السادسة القاهرة

 

الثاني فاطمة محمد عبد الله محمدين _ المجموع 620  معهد ف محمد جويفل الشرقية

 

الثالث ايمان ابراهيم شفيق رزق _   المجموع 619  معهد ف ميت الكرما الدقهلية

 

الرابع ايمان السيد فخر شلبي  _ المجموع 618  معهد ف نفيا الغربية

 

الخامس فاطمة الزهراء شريف علي _ المجموع 615  معهد ف المنطقة السادسة  القاهرة

 

السادس  اسلام مصطفى السيد _  المجموع 613  معهد الواصفية  الاسماعلية

 

السادس مكرر منار المنتصر محمد _  المجموع 613  معهد ف سيدي بشر الاسكندرية

 

الثامن  اسراء احمد محمد حسين _ المجموع 612 معهد ف حلوان القاهرة

 

التاسع اميرة سيد علي حسانين _ المجموع 611 معهد ف القناطر الخيرية القليوبية

 

التاسع مكرر سعاد ابراهيم ابو المجد _ المجموع 611 معهد ف ابو حمدة بكفر الدوار البحيرة

 

التاسع مكرر منار طه محمدي محمد _ المجموع  611  معهد ف انشاص الشرقية

 

التاسع مكرر يمنه ايمن حسين متولى_  المجموع  611 معهد ف قليوب القليوبية


 

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى كفيف
 

 الأول رحمة سعد حمدي _ المجموع 613 معهد ف صفط تراب

 

الثاني  نادي سعد جابر محمد _ المجموع  606 معهد سمسطا بني سويف

 

الثالث محمد عماد الدين خطاب _ المجموع 588  معهد طلائع الأزهر القاهرة

 

الرابع هدى حمدي محمد سيد _ المجموع 577 معهد ف الحوامدية  الجيزة

 

الخامس محمد عبد الفتاح عبد المنعم _  المجموع 575  معهد ببا بني سويف

 

 الخامس مكرر احمد سيد كامل محمد _ المجموع  575  معهد الصف  الجيزة

 

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الشعبة الإسلامية

 

الأول أحمد محمد يوسف قته_  المجموع 649  معهد فؤاد محي الدين القاهرة

 

الثاني احمد عبد المعز احمد _  المجموع 644 معهد فؤاد خميس الشرقية

 

الثالث محمد احمد السيد خليفة_   المجموع 628  معهد الأسكندرية

 

الرابع يوسف محمد محمد عوض الله _  المجموع 622 معهد شعبة بني سويف 

 

الخامس  محمود عبد المنصف زين العابدين  _ المجموع 620 معهد فؤاد خميس الشرقية


 

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية  لمعاهد البعوث الإسلامية
 

الأول  روسلان عمروف   روسيا

 

الثاني  عابدين عبداليقين أوبيمي   نيجيريا

 

الثالث ياسين سليمان    جنوب أفريقيا

 

الرابع  إيريك باكييف   روسيا

 

الرابع مكرر  محمود جالو   غينيا كوناكري

 

السادس رضا لمزع   فرنسا

 

السابع  نابا علي     توجو

 

الثامن  نصير أفضل    باكستان

 

التاسع  أعظموف لطف الله    أوزبكستان

 

العاشر  ظهرا الحق   أندونيسيا


 

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية  لمعاهد البعوث الأزهرية
 

الأول   كيا موفا مريم رسولومتا      روسيا

 

الثاني فاطمة الزهراء مايغا    بوركينا فاسو

 

الثالث  عائشة نور العزة   أندونيسيا

 

الرابع  بدر الدين  متانوغ   الفلبين

 

الخامس  إسماعيل سوسي    كمبوديا 

 

السادس  حافظ عرفان عاي    باكستان

 

السابع   توقير أحمد ضياء   باكستان

 

الثامن  رفقي  أسامة صديق    أندونيسيا

 

التاسع  جاويد عالم أنصاري   نيبال

 

العاشر  أصغر علي ميا      نيبال


 

أوائل الشهادة الثانوية أدبى لمعاهد غزة:
 

الأول أميرة فتحي مسعوداهل المجموع  551 النسبة 87.46%

 

الثاني نورهان رياض مطيع القايض المجموع  537 النسبة 85.24%

 

الثالث ديانا محمود احمد حميد المجموع  532 النسبة 84.44%

 

الرابع أسماء محمود سعيد قزاعر المجموع  524 النسبة 83.17 %

 

الخامس الاء شاكر عبدالسلام حنونة المجموع  522 النسبة 82.86 %


 

 أوائل الشهادة الثانوية علمى لمعاهد غزة:
 

الأول نيفين عمران إسماعيل الدحدوح المجموع  613 النسبة 94.31%

 

الثاني هيا أيمن حمدان الغره المجموع  601 النسبة 92.46 %

 

الثالث أيه أشرف عبدالكريم البراغيتي المجموع  600 النسبة 92.31%

 

الرابع مرفت حسن خميس حمدان المجموع  587 النسبة 90.31%

 

الخامس هبه محمد سمير البايض المجموع  576 النسبة 88.62%

 


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