اليوم.. الإمام الأكبر ورئيس مجلس النواب يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية

يكرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2017/2018)، وذلك فى الاحتفال الذى يقيمه الأزهر الشريف بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، بمدينة نصر، فى العاشرة والنصف صباحا.





أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى



الأول محمد حسام حسن حافظ _ المجموع 650 معهد سبك الأحد المنوفية

الأول مكرر عبد الله محمد الشحات _ المجموع 650 معهد محمد رجب الغربية

الأول مكرر هاجر محمود يوسف السيد _ المجموع 650 معهد ف طناح الدقهلية

الرابع أحمد عبد المولى أحمد علي _ المجموع 649 معهد أبو مندور كفر الشيخ

الرابع مكرر محمد صلاح جاويش _ المجموع 649 معهد بئر العبد شمال سيناء

السادس سعيد حسن عبد الفتاح شريف _ المجموع 648 معهد قلين كفر الشيخ

السادس مكرر سلوى أحمد محمد عرابي _ المجموع 648 معهد ف الصورة الشرقية

السادس مكرر محمد الحسيني زكريا _ المجموع 648 معهد الحصري الغربية

السادس مكرر ياسر محسن مطلوب _ المجموع 648 معهد الفيوم

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الادبي

الأول نهى باسم عبد القادر _ المجموع 624 معهد ف المنطقة السادسة القاهرة

الثاني فاطمة محمد عبد الله محمدين _ المجموع 620 معهد ف محمد جويفل الشرقية

الثالث ايمان ابراهيم شفيق رزق _ المجموع 619 معهد ف ميت الكرما الدقهلية

الرابع ايمان السيد فخر شلبي _ المجموع 618 معهد ف نفيا الغربية

الخامس فاطمة الزهراء شريف علي _ المجموع 615 معهد ف المنطقة السادسة القاهرة

السادس اسلام مصطفى السيد _ المجموع 613 معهد الواصفية الاسماعلية

السادس مكرر منار المنتصر محمد _ المجموع 613 معهد ف سيدي بشر الاسكندرية

الثامن اسراء احمد محمد حسين _ المجموع 612 معهد ف حلوان القاهرة

التاسع اميرة سيد علي حسانين _ المجموع 611 معهد ف القناطر الخيرية القليوبية

التاسع مكرر سعاد ابراهيم ابو المجد _ المجموع 611 معهد ف ابو حمدة بكفر الدوار البحيرة

التاسع مكرر منار طه محمدي محمد _ المجموع 611 معهد ف انشاص الشرقية

التاسع مكرر يمنه ايمن حسين متولى_ المجموع 611 معهد ف قليوب القليوبية





أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى كفيف



الأول رحمة سعد حمدي _ المجموع 613 معهد ف صفط تراب

الثاني نادي سعد جابر محمد _ المجموع 606 معهد سمسطا بني سويف

الثالث محمد عماد الدين خطاب _ المجموع 588 معهد طلائع الأزهر القاهرة

الرابع هدى حمدي محمد سيد _ المجموع 577 معهد ف الحوامدية الجيزة

الخامس محمد عبد الفتاح عبد المنعم _ المجموع 575 معهد ببا بني سويف

الخامس مكرر احمد سيد كامل محمد _ المجموع 575 معهد الصف الجيزة

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الشعبة الإسلامية

الأول أحمد محمد يوسف قته_ المجموع 649 معهد فؤاد محي الدين القاهرة

الثاني احمد عبد المعز احمد _ المجموع 644 معهد فؤاد خميس الشرقية

الثالث محمد احمد السيد خليفة_ المجموع 628 معهد الأسكندرية

الرابع يوسف محمد محمد عوض الله _ المجموع 622 معهد شعبة بني سويف

الخامس محمود عبد المنصف زين العابدين _ المجموع 620 معهد فؤاد خميس الشرقية





أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية



الأول روسلان عمروف روسيا

الثاني عابدين عبداليقين أوبيمي نيجيريا

الثالث ياسين سليمان جنوب أفريقيا

الرابع إيريك باكييف روسيا

الرابع مكرر محمود جالو غينيا كوناكري

السادس رضا لمزع فرنسا

السابع نابا علي توجو

الثامن نصير أفضل باكستان

التاسع أعظموف لطف الله أوزبكستان

العاشر ظهرا الحق أندونيسيا





أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية لمعاهد البعوث الأزهرية



الأول كيا موفا مريم رسولومتا روسيا

الثاني فاطمة الزهراء مايغا بوركينا فاسو

الثالث عائشة نور العزة أندونيسيا

الرابع بدر الدين متانوغ الفلبين

الخامس إسماعيل سوسي كمبوديا

السادس حافظ عرفان عاي باكستان

السابع توقير أحمد ضياء باكستان

الثامن رفقي أسامة صديق أندونيسيا

التاسع جاويد عالم أنصاري نيبال

العاشر أصغر علي ميا نيبال





أوائل الشهادة الثانوية أدبى لمعاهد غزة:



الأول أميرة فتحي مسعوداهل المجموع 551 النسبة 87.46%

الثاني نورهان رياض مطيع القايض المجموع 537 النسبة 85.24%

الثالث ديانا محمود احمد حميد المجموع 532 النسبة 84.44%

الرابع أسماء محمود سعيد قزاعر المجموع 524 النسبة 83.17 %

الخامس الاء شاكر عبدالسلام حنونة المجموع 522 النسبة 82.86 %





أوائل الشهادة الثانوية علمى لمعاهد غزة:



الأول نيفين عمران إسماعيل الدحدوح المجموع 613 النسبة 94.31%

الثاني هيا أيمن حمدان الغره المجموع 601 النسبة 92.46 %

الثالث أيه أشرف عبدالكريم البراغيتي المجموع 600 النسبة 92.31%

الرابع مرفت حسن خميس حمدان المجموع 587 النسبة 90.31%

الخامس هبه محمد سمير البايض المجموع 576 النسبة 88.62%