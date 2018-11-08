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النيابة تطلب ضبط وإحضار متهم بشراء مسروقات من لص

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:20 م
النيابة تطلب ضبط وإحضار متهم بشراء مسروقات من لص مسروقات - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة الشرابية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، بحبس عاطل لمدة 4 أيام لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق، كما أمرت بالاستعلام عن محاضر السرقات المحررة.

وكانت البداية بورود معلومات لرجال المباحث تفيد بقيام عاطل بسرقة المساكن، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، فتم تشكيل فريق بحث على مستوى عالى للإيقاع بالمتهم، وبعد تشكيل فريق البحث تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ع.ف"، 22 سنة، عاطل دون السوابق، وعقب سؤاله اعترف بقيامه بوقائع سرقات لشقق بأسلوب التسلق، وأدلى بأماكن السرقات.

كما اعترف المتهم على الشخص الذى يبيع له المسروقات، مؤكداً أنه كان يعلم بأن ما يبيعه له مسروق، فأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار ذلك الشخص مع حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

 

 

 


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