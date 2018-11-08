الصحة تعلن تقديم الخدمة الطبية لـ 66 ألف مواطن بالمجان خلال 59 قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 66 ألف و857 مواطن من خلال 59 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الماضى.

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى البحيرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنيا، وبورسعيد، والجيزة، وقنا، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنوفية، ومطروح، والاسكندرية، والغربية، ودمياط، وجنوب سيناء، والفيوم، وسوهاج، الأقصر، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 502عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 8 الاف و 981 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17الف و474 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا الى أنه تم تحويل 758 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة البحيرة بالكشف على 4 الاف و21 مواطن، وإجراء1106 فحص معملي، وعقد 1006 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 60 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة الدقهلية بالكشف على 5 الاف و597 مواطن، واجراء 1155 فحص معملي، وعقد 4الاف ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 63 حالة المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضافت "الصادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة القليوبية، فقد تم الكشف على 4الاف و833 مواطن، واجراء 252 فحص معملي، كما تم عقد 443 ندوة تثقيف صحي، وبالنسبة لمحافظة المنيا فقامت بالكشف على 4 الاف و902 مواطن، واجراء 663 فحص معملي، وعقد 776 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 94 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأردفت " الصادق " أنه بمحافظة بورسعيد، فتم الكشف على 1430 مواطن، واجراء 363 فحص معملي، وعقد 920 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 21 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الجيزة فتم الكشف على 7 الاف و997 مواطن، وإجراء 761 فحص معملي، وعقد 1316 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 34 حالة الى المستشفيات لإ جراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة قنا، تم الكشف على 1825 مواطن، واجراء 34 فحص معملي، كما تم عقد 539 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 6 الاف و229 مواطن، واجراء 475 فحص معملي، وعقد 4الاف و300 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 148 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة بني سويف، بالكشف على 2212 مواطن، وإجراء 356 فحص معملي، وعقد 268 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة المنوفية، فتم الكشف على 2387 مواطن، واجراء 327 فحص معملي، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة مطروح فتم الكشف على 678 مواطن، واجراء 18 فحص معملي، وعقد 76 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة الاسكندرية تم الكشف على 2930 مواطن، واجراء 564 فحص معملي، وعقد 1557 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 63 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت " الصادق " أن القوافل التى تمت بمحافظة الغربية، قامت بالكشف على 1201 مواطن، كما تم اجراء 228 فحص معملي، أما بمحافظة دمياط، فتم الكشف على 4 الاف و447 مواطن، وإجراء 1330 فحص معملي، وعقد 215 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 127 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة جنوب سيناء فتم الكشف على 422 مواطن، واجراء 53 فحص معملي، وعقد 87 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 21 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 2839 مواطن في محافظة الفيوم، واجراء 161 فحص معملي، وعقد 610 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 43 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة سوهاج فتم الكشف على 1436 مواطن، واجراء 119 فحص معملي، كما تم عقد 240 ندوة تثقيف صحي، وبمحافظة الاقصر تم الكشف على 1094 مواطن، واجراء 61 فحص معملي، وعقد 258 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت " الصادق " أن القوافل التى تمت بمحافظة الوادي الجديد، قامت بالكشف على 857 مواطن، واجراء 99 فحص معملي، وعقد 91 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة البحر الاحمر، فتم الكشف على 757 مواطن، كما تم إجراء 51 فحص معملي.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة فتم الكشف على 5 الاف و106 مواطن، واجراء 369 فحص معملي، وعقد 20 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 22 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة اسيوط تم الكشف على 1305 مواطن، واجراء 76 فحص معملي، وعقد 194 ندوة تثقيف صحى، كما تم الكشف على 1197 مواطن بمحافظة اسوان، واجراء 229 فحص معملي، وعقد 320 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 13حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الاسماعيلية فتم الكشف على 906 مواطن، واجراء 103 فحص معملي، وعقد 173 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 249 مواطن في محافظة السويس، واجراء 17 فحص معملي، وعقد 65 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.